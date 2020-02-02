Mahmut Abbas'tan FLAŞ İsrail ve ABD kararı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' planından sonra İsrail ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı. Abbas ayrıca ABD ile de güvenlik dahil tüm ilişkileri dondurduğunu açıkladı.





Filistin Devlet Başkanı Abbas ayrıca "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" dedi.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşmasını" geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Trump, açıklamasında Kudüs'ün İsrail'in 'bölünmez' başkenti olmaya devam edeceğini söyledi. Amerikalı lider, Filistin'in devlet olarak tanınmasının ise ancak terörden tamamen vazgeçildiğinde mümkün olacağını ifade etti.





80 sayfalık anlaşma İsrail hükümeti tarafından memnuniyetler karşılanırken, Filistinli yetkililerin tepkisini çekti.





Trump'ın, İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı"na birçok ülkeden tepki yağdı.