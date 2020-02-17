Samanyolu Haber /Gündem / Mahmut Alınak tutuklandı /17 Şubat 2020 15:59

Mahmut Alınak tutuklandı

13 Şubat'ta Kars'ta evinde gözaltına alınan eski HEP milletvekili Mahmut Alınak tutuklandı.

SHABER3.COM

Kars'ta 13 Şubat'ta evine yapılan baskında gözaltına alınan Mahmut Alınak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınak, savcılık ifadesinin ardından, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Alınak, aynı gerekçeyle tutuklandı. 

HÜKÜMETİ ELEŞTİREN YAZILARI SUÇ SAYILDI

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Alınak'ın dönemin Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç ve Bêkes kitabının gelirini Tunç'un ailesine bağışlaması, akrabaları ile yaptığı sohbetler, hükümete yönelik eleştirel yazıları suç delili sayıldı.

Alınak'ın husumetli iki ailenin barışmasına aracılık teklifi ve Diyarbakır'da çöp taşıyıcıları ile birlikte çöp toplayarak kamuoyu nezdinde duyarlılık oluşturma yönündeki girişimleri tutuklamaya gerekçe yapıldığı öğrenildi. 
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