Mahmut Tuncer diyor ki...

Türkücü Mahmut Tuncer'in "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere." sözü tam sayfa fotoğrafıyla ders kitabında yer aldı.





Kitabı gören veliler sosyal medyada şaşkınlıklarını dile getirdi. Tuncer'in yer aldığı ders kitabı paylaşımları kısa sürede gündem oldu.





Tepkiler üzerine kitabı yayımcısı Günay Yayınları ilginç bir açıklama yaptı.





Açıklamada, "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık." ifadeleri kullanıldı.





"ZAYTUNG HABERİDİR DEDİM, FAKAT GERÇEKMİŞ!"





İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bahadır Erdem ise Tuncer'in sözünün eğitim kitabına girmesini eleştirdi.





Ertem, şahsi Twitter hesabında şunları dile getirdi: "Çocukların eğitim kitabında böyle saçma sapan şey olmaz… Gerçek değildir, Zaytung'tur dedim ama maalesef gerçekmiş."