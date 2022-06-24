Samanyolu Haber /Gündem / Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nden ebedi hayata uğurlandı /24 Haziran 2022 15:46

Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nden ebedi hayata uğurlandı

93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SHABER3.COM

93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. 

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceyi İsmailağa Camii’nde geçirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti. Sabah saat 10.00’da cami kapıları açıldı. Bir saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı.

ERDOĞAN, MARMARİS’TEN UÇAKLA GELDİ
Cenaze namazını, Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. 3 bin polisin görev yaptığı törende AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda siyasi de yer aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze namazının ardından defnedilirken hayatta iken yerine vekil olarak tayin ettiği Hasan Kılıç’ın liderliği cenazede ilan edildi. Aile yakınlarından Mahmut Eren, Mahmut Ustaosmanoğlu ile son konuşmasından söz ederek “Hocamız benden sonra ‘Hasan Efendi Hocamız bu cemaatin başı olarak devam etsin’ dedi” diye konuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nden ebedi hayata uğurlandı Sonraki Haber >>

Avukat Walter Vansteenbrugge'ün mesajı

Avukat Walter Vansteenbrugge'ün mesajı

Avulat Johan Heymans'ın mesajı

Avulat Johan Heymans'ın mesajı

Enes Kanter'in mesajı

Enes Kanter'in mesajı

Avropa Konseyi Meclis Üyesi Andreas Sjang Unneland'ın mesajı

Avropa Konseyi Meclis Üyesi Andreas Sjang Unneland'ın mesajı

AIHM'ye 'görevini yap' mesajı

AIHM'ye 'görevini yap' mesajı

Nurullah Albayrak ve Kerim Balcı ne dedi?

Nurullah Albayrak ve Kerim Balcı ne dedi?

Bugün Strazburg'dayız tüm tutsaklar kalbimizde

Bugün Strazburg'dayız tüm tutsaklar kalbimizde

Erdoğan Öcalan'ı nasıl sahaya sürecek?

Erdoğan Öcalan'ı nasıl sahaya sürecek?

Hak arayışı için yürümek Hizmet prensiplerine aykırı mıdır?

Hak arayışı için yürümek Hizmet prensiplerine aykırı mıdır?

Emine Erdoğan'a protesto şoku!

Emine Erdoğan'a protesto şoku!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:50:38