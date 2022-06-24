Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nden ebedi hayata uğurlandı

93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.







Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceyi İsmailağa Camii’nde geçirdi.





Sözcü'de yer alan habere göre cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti. Sabah saat 10.00’da cami kapıları açıldı. Bir saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı.





ERDOĞAN, MARMARİS’TEN UÇAKLA GELDİ

Cenaze namazını, Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. 3 bin polisin görev yaptığı törende AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda siyasi de yer aldı.





Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze namazının ardından defnedilirken hayatta iken yerine vekil olarak tayin ettiği Hasan Kılıç’ın liderliği cenazede ilan edildi. Aile yakınlarından Mahmut Eren, Mahmut Ustaosmanoğlu ile son konuşmasından söz ederek “Hocamız benden sonra ‘Hasan Efendi Hocamız bu cemaatin başı olarak devam etsin’ dedi” diye konuştu.







