Samanyolu Haber /Gündem / Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakk’a yürüdü /23 Haziran 2022 08:48

Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakk’a yürüdü

İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi vefat etti.

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93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’ yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 5 Haziran 2022 günü hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin vefatı sonrası sevenleri sosyal medyada üzüntülerini dile getiren mesajlar paylaştı.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin cenazesinin 24 Haziran Cuma günü Fatih Camii’nden kaldırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Sevgili Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretleri Hakk’a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. Cümle Ümmeti Muhammed’in başı sağolsun. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuma namazına müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacaktır.” denildi.

FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLAMIŞTI

Ustaosmanoğlu 2020 yılında hastaneye kaldırıldığında Fethullah Gülen Hocaefendi geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Gülen şu ifadeleri kullanmıştı: “İlmi ve fazileti, ruh ve mana enginliğiyle memleketimizin medarı iftiharı büyük âlim ve müderris, Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin devam edegelen rahatsızlıklarının aciliyet kesp etmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Zat-ı âlilerine, Cenab-ı Hak’tan sıhhat-ı tamme ve afiyet-i daime niyaz eder; ailesi ve yakınlarına, aziz talebelerine, İsmailağa Cemaati mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi arz ederim.”
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