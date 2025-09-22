Mahpus bebekler ülkesi Türkiye'de masum bir çocuk daha hayata tutunma çabasında

Henüz 11 aylık olan Murat Efe’nin yaşadığı travma, cezaevlerinde çocukların maruz kaldığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Aile, bebeğin tedavisinin geciktirilmesinden ve cezaevi koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının görmezden gelinmesinden endişe ediyor.













Bebeğiyle birlikte dört aydır Edirne L Tipi Cezaevinde hapis yatan ev hanımı Özlem Düzenli’nin 11 aylık oğlu Murat Efe’nin koğuştaki ranza demirlerine çarpıp nefessiz kalarak yaralandığı ortaya çıktı.Oğlunun kanlar içinde revire götürüldüğünü sosyal medya hesabından duyuran baba İbrahim Düzenli, “Eşimle bebeğimin kapalı görüşü için Edirne’de bulunuyorum. 11 aylık Murat Efe, cezaevi şartları sebebiyle yine rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Kundaktayken cezaeviyle tanışan bebeğim, annesinin ranzasında dinlenirken düşerek çenesini demir korkuluklara çarpmış. Nefessiz kalan yavrum kanlar içerisinde revire kaldırılmış. Solunumunun kesilmesi sebebiyle kalp grafiği çekilmesi gerektiğini söylemişler ama hastaneye götürülmemiş. Görüşte konuşamadık, kelimeler boğazımıda düğümlendi.” dedi.Cezaevinin şartları nedeniyle oğlunun yüzünün yara bere içinde olduğunu da belirten Düzenli, “Oğlumun yüzü gözü yara içindeydi, cezaevinin şartlarından dolayı mikrop kapmış, gözleri kan çanağı olmuş çocuk doktoruna göz doktoruna götürmüşler. Yapılan bu zulme, gösterilen zalimliğe dur diyebilecek kimse kalmadı mı?” diye sordu.Afyon 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bank Asya’da 80 TL para yatırmak ve ByLock iddiasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilen Özlem Düzenli, 10 Mayıs 2025’te tutuklanmıştı. İbrahim Düzenli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “ByLock yoktur” raporuna rağmen Afyon TEM Şube’yle ilgili kendisinin yaptığı şikayetler sonrası eşine dosyanın açıldığını ifade etti.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Özlem Düzenli‘ye, Bank Asya’ya paraya yatırdığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle verilen cezayı hakkaniyete uygun olmadığı ve yeterli inceleme yapılmadığı için 9 Nisan 2025’te bozdu.Türkiye’de 0-6 yaş arası yüzlerce bebek, anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor. İnsan hakları savunucuları, çocukların cezaevi koşullarında büyümesinin hem sağlık hem de psikolojik açıdan ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.