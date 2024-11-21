Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi pes dedirtti!

YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan ünlü dağcı, yazar, AKUT kurucularından Nasuh Mahruki, dün tutuklanmıştı.





Paylaşımı yaptığı 12 Kasım'da evine polislerin geldiğini duyuran Mahruki dün sabah gittiği adliyede verdiği ifadede, "... ülkemizde daha önceki yıllarda yapılan seçimlere ilişkin deneyimlerimiz ve dünyada elektronik sayım sistemi ile yapılan seçimler neticesinde oluşan seçimlere ilişkin güvensizlik ortamı hususlarını göz önünde bulundurup elektronik oylama sisteminin ülkemiz açısından adil ve dürüst bir seçim yapılması adına riskli olduğunu belirtmek amacı"nda olduğunu söylemişti.





Hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma yapılan Mahruki'yle ilgili İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararında "Paylaşım içerikleri ve paylaşımın görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu..." ifadelerine yer verildi. Mahruki'yle ilgili verilen bu karar hukukçuların tepkisini çekti.





Hukukçular tarafından yapılan açıklamada söz konusu argümanlarla verilen böyle bir kararın niyet okuma olarak yorumlanabileceği ve adil yargılanma hakkının ihlali olduğu belirtildi. Yine hukukçular söz konusu tutuklama kararının verilmesinin doğru olmadığını belirti.





Kararda ise şu ifadeler yer aldı:





"... BİR KİŞİYE BİRDEN FAZLA OY KULLANDIRILDIĞI..."

".. söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ve bu şekilde ifadeler kullandığını ikrar ettiği, kullandığı ifadeler ile toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak devletin kurum ve organları tarafından usulsüzlükler yapıldığı;





Ölülere oy kullandırıldığı, bir kişiye birden fazla oy kullandırıldığı, sayısız yabancıya yasa dışı vatandaşlık verildiği, ülkemize çok sayıda cihatçı teröristin alındığı ve seçim sonuçlarına göre bu teröristlerin harekete geçirilmesiyle devletin yıkılması ile sonuçlanacak olan iç savaşın çıkacağı yönünde ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya ve devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışarak,





Halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği, şüphelinin eylemini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gerçekleştirmesi ve söz konusu paylaşımların birçok kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması karşısında aleniyet unsurunun oluştuğu, paylaşım içerikleri ve paylaşımın görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu..."





"ÇOK ÜZÜCÜ DURUM"

Tutuklama kararının ardından Nasuh Mahruki'nin eşi Mine Mahruki, Cumhuriyet'e konuşmuştu. Mahruki "Nasuh, Türkiye Cumhuriyeti için birçok fedakarlık yapmış bir insan, birçok cana dokunmuş bir insan. Öncülük yapmış bir insan. Bu ülke için de bunları ifade etme özgürlüğüne sahiptir.





Ayrıca Milli Güvenlik Akademisi onur derecesiyle bitirmiştir eşim. O yüzden de bütün düşüncelerini özgür bir şekilde, en doğru bildiği bir şekilde ifade etmiştir. Kararı doğru bulmuyoruz. Gereğinin de yapılacağını düşünüyorum. Ama maalesef beklenenin çok ötesinde bir karar oldu bu.





Türk halkı için, herkes için düşüncelerini özgürce, korkusuzca ifade etmek isteyen herkes için bence bu çok üzücü durum" demişti.



