Mahsa Amini protestolarında Devrim Muhafızları Komutanı öldü

İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Nadir Beyrami isimli istihbarat subayının, ‘ahlak polisleri’ tarafından saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve komaya girerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan eylemler sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.



İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ülkenin batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Sehne ilçesinde eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratının Sehne ilçesindeki sorumlusu Albay Nadir Beyrami’nin öldürüldüğü belirtildi.



Sehne Kaymakamı Cihanbahş Zengene Tebar olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kirmanşah’ın doğusundaki Sehne ilçesinde bir tören sırasında ‘bazı silahlı isyancıların’ güvenlik güçlerine saldırdığını ve saldırıda Albay Beyrami’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi.



İranlı yetkili, eylemcilerin olayın hemen ardından yakalandığını ve yargı yetkililerine teslim edildiğini aktardı.