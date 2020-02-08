Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın

7 Şubat'ta Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?” diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı’ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Adem Yarıcı, hastaneye sevk edildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.







Mahsun Kırmızıgül konu hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçler acısı bir fotoğraf. Ciğer dayanmaz bu tabloya. Çocuklarına ekmek götüremeyen çaresiz baba kendini yakarak öldürmüş. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın. Bu babanın adı Adem Yarıcı" ifadelerini kullandı.



