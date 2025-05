Mahsun Kırmızıgül: Ülkenin terörden büyük sorunu var, o da yolsuzluk

"MİLLETİN ANASI AĞLAMIŞ"





"BARIŞ GELSE BİLE BU DENLİ BÜYÜK YOLSUZLUK VE ADALETSİZLİK OLDUĞU SÜRECE BU ÜLKE İFLAH OLMAYACAK"

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, "Terörsüz Türkiye istemiyor” denilerek kendisinin bir listede hedef gösterildiğini belirtti. Kırmızıgül, "Bu ülkeye barış gelse bile, bu denli büyük yolsuzluk ve adaletsizlik olduğu sürece bu ülke asla iflah olmayacak." değerlendirmesini yaptı.Kırmızıgül açıklamasında, "Sanatçılar 'terörsüz Türkiye istemiyor' diye bir liste yapmışlar. Benim adımı da listeye koyup hedef göstermişler… Ben 'Hepimiz kardeşiz' derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk. Ama şunu bilin… Terörden daha büyük bir sorunu var bu ülkenin o da yolsuzluk" ifadesini kullandı.Kırmızıgül şunları kaydetti:Yolsuzluk, terörden on kat daha tehlikelidir. İç çatışmaya harcanan paranın üç katı yolsuzluk yapıldı bu ülkede. Bir çocuğa tecavüz edenle, bu halkın ekmeğini, geleceğini çalan hırsızın farkı yok. Yolsuzluk yapan siyasetçi veya her kimse, en büyük teröristtir.Asıl yolsuzluk yapanlar yüzünden 40 yılda ülkenin düştüğü derin yoksulluğu görmelisiniz! Sokağa çıkın, insanlara dokunun. Milletin anası ağlamış anası. Bugün… Emekliler yaşam mücadelesi veriyorlar. Bir profesörün, hakimin, savcının, doktorun, öğretmenin, askerin, memurun, işçinin aldığı maaş yürek yakıyor.Ama bir avuç hırsız hâlâ bu ülkenin kaynaklarını göz göre göre çalıyor ve yiyip bitiriyor. Ben yıllardır bu ülkenin barışı için filmler yaptım, şarkılar söyledim. Şunu çok iyi bilin ki… Bu ülkeye barış gelse bile, bu denli büyük yolsuzluk ve adaletsizlik olduğu sürece bu ülke asla iflah olmayacak. Yolsuzluk terörle eş değerdedir.Şimdi siz de…Adamsanız, bu yazdıklarımı da televizyonlarda ve köşe yazılarınızda yayınlarsınız.