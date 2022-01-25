Samanyolu Haber /Gündem / Yeni havalimanında mahsur kalanlara yatmaları için karton dağıtıldı /25 Ocak 2022 08:58

Yeni havalimanında mahsur kalanlara yatmaları için karton dağıtıldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'e kadar uçuşların durduğu İstanbul Havalimanı'nda şehir içine ulaşım da durunca yolcular havalimanında kaldı. Mahsur kalan yolculara uyumaları için karton kutu dağıtıldı. Kutuları almak için birbiriyle yarışan yolculardan tepki göstererdi.

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İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşmesi planlanan tüm seferler saat 13.00'e kadar iptal edildi. Seferleri iptal olan yolcular bilet değişikliği için, bilet satış ofislerinin önünde kuyruk oluşturdular. Yolcular, şehir içi ulaşımın da durması nedeniyle havalimanında kalmak zorunda kaldı.

Ukrayna'ya gitmek için havalimanına gelen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre uçakta beklemek zorunda kalan Direr Servi ise, "Bizi uçağa aldılar. Uçakta yaklaşık bir saat bekledikten sonra uçuşun olmayacağı ve iptal edildiği söylendi. Bizi uçaktan geri çıkardılar. Biz de biletlerle ilgili değişime geldik. Yarın sabah uçağı değiştirip oradaki fuara yetişmemiz gerekiyor. Biletimizi değiştirip sabah tekrar gitmeye çalışacağız" dedi.

YOLCULARA UYUMASI İÇİN KARTON KUTU DAĞITILDI

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculara uyumaları için karton kutu dağıtıldı. Kutuları almak için birbiriyle yarışan yolculardan bazılar tepki göstererek “Metrosu olan AHL'yi kapatıp doğayla inatlaşılarak yapılan İstanbul havalimanında öğlen saatlerinden beri mahsur kalmış bulunmaktayız. Yemek için bir sandviç, konaklama için bir karton parçası. Halka reva görülen manzara budur!” ifadelerini kullandı.
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