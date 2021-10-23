"Mahvettiği ekonomiye suni gerekçe arıyor"

CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu, ‘”Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz’ dedim” açıklaması yapan Erdoğan’a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın hızla uçuruma sürüklediğini söylerken, Erdoğan’a “Dönüp bir halkın sofrasına bak” çağrısında bulundu.







‘EKONOMİYE SUNİ GEREKÇE YARATMA ÇABASI’







Kılıçdaroğlu açıklamasında “Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de 10 büyükelçinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi emrini vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!” ifadelerine yer verdi.