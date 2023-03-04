MAK Araştırma Başkanı: Kılıçdaroğlu ile görüştüm, cumhurbaşkanı adayı olacak

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu ve cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Mehmet Ali Kulat, Twitter hesabından, "CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaskanı Adayı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU ile son 3 günü ve siyasi fırtınayı konuştuk. Türkiye dünyada örneği olmayan hızda gündemi değişen bir ülke. Ve biz bu ülkede yaşıyoruz" dedi.

Kulat, paylaşımında CHP Lideri ile birlikte çekildiği fotoğrafa da yer verdi.

Daha sonra Habertürk'teki programda değerlendirmelerde bulunan Kulat, "Ben sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüğümde açıklamayı biraz daha farklı şekilde, İYİ Parti'ye bir davetiye gitmemiş ama gitmemesinin nedeni bugünkü toplantı olağanüstü bir toplantı ve sayın Kılıçdaroğlu'nun talebi ile olan bir toplantı değil. Temel Bey, dün yaşananlardan sonra bir konuşsak, neler oluyor bir görüşsek diye bir değerlendirme yapmış" diye konuştu.





"Ben kendisine sorduğum için söylüyorum" diyen Kulat, "'Sizinle çektirdiğim resmi cumhurbaşkanı adayı diye paylaşabilir miyim?' dedim. 'Paylaşabilirsin' dedi" ifadelerini kullandı.