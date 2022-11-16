Samanyolu Haber /Gündem / MAK Araştırma: Erdoğan, açıklanmayan rakibine karşı da kaybediyor /16 Kasım 2022 19:20

MAK Araştırma: Erdoğan, açıklanmayan rakibine karşı da kaybediyor

MAK Araştırma, kasım ayı "Türkiye Gündemi Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Bu araştırmaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimin kaybedeni olarak görünüyor.

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Araştırmada, Türkiye seçmen sayısının, 57 milyon seçmenin on binde biri 5 bin 750 kişi ile 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 64 ilini kapsayan çoklu tarama modelinin kullanıldı.

Ankette "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz" sorusuna yanıt veren katılımcıların oranı şu şekilde oldu:

AKP: 32.3
CHP: 24.4
İYİ PARTİ: 15.5 
HDP: 7.5
MHP:6.5 
DEVA PARTİSİ:2.4
GECEK PARTİSİ: 1.2 
SAADET PARTİSİ: 0.6
ZAFER PARTİSİ: 1.1
HÜDA PAR: 0.7
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 1.1
TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: 0.1
BBP: 0.3
DEMOKRAT PARTİ: 0.4
YRP: 1.2
MEMLEKET PARTİSİ: 0.2
DİĞERLERİ: 0.4
KARARSIZLAR: 4

"Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdığan olarak açıklandı. Millet İttifakı'nın ise adayı halen açıklanmadı. Bugün itibarıyla Erdoğan'a ve rakibine oy verme davranışınız nasıl olur" sorusuna verilen yanıtta oranlar şu şekilde:

Kararsız: Yüzde 6
Kesinlikle Erdoğan'ın rakibi kim olursa ona veririm: Yüzde 44
Oyumu Erdoğan'ın rakibine bağlı olarak Erdoğan'a da verebilirim rakibine de verebilirim, farklı birine de verebilirim: Yüzde 14
Rakibi kim olursa olsun oyumu Erdoğan'a veririm: 36 


Katılımcılara yöneltilen "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz" sorusu yöneltildi. Oy oranları şu şekilde:

Kararsızlar: Yüzde 4
Bu ittifakların dışında farklı bir adaya verebilirim: Yüzde 11
Adaya bağlı kanaatim değişir: Yüzde 4
Millet İttifakı: Yüzde 41
Cumhur İttifakı: Yüzde 40 

Katılımcılara, "Kendinizi CHP VE İYİ Parti'nin içinde bulunduğı Millet İttifakı'na mı, AKP ve MHP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na mı yakın hissediyorsunuz" sorusu yöneltildi.

Buna göre, Kararsızların oy oranı yüzde 7, kendimi her iki ittifaka da yakın hissetmiyorum diyenlerin oranı yüzde 14, Cumhur İttifakı diyenlerin oranı yüzde 40 ve Millet İttifakı diyenlerin oranı yüzde 42 oldu.

Sadece Millet İttifakı'na oy vereceğini söyleyen katılımcılara sorulan "Size göre 6'lı masaya katılmak isteyen Bağımsız Türkiye Partisi 6'lı masaya artı sağlar mı?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde: 

Evet: Yüzde 91 

Hayır: Yüzde 9
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