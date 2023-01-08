Samanyolu Haber /Gündem / MAK Araştırma: HDP'nin aday çıkarması hesapları alt üst eder, seçim ikinci tura kalır /08 Ocak 2023 09:45

MAK Araştırma: HDP'nin aday çıkarması hesapları alt üst eder, seçim ikinci tura kalır

MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, HDP'nin seçimlere kendi adayıyla gireceğini açıklaması sonrası değerlendirmelerde bulundu: "Yapılan tüm siyasi analizleri alt üst eder."

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine beş aydan az bir süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı.

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak  Recep  Tayyip  Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.

Bugüne dek sıklıkla altılı masanın 'ilkelerine uygun' bir aday çıkarması durumunda destekleyeceklerini  HDP'dense dün kritik bir açıklama geldi.

2022 yılı başından bu yana yapılan birçok ankette HDP, yüzde 10'luk oyuyla kilit parti konumunda bulunuyor. Siyaset bilimciler, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın bu desteği mutlaka alması gerektiğini söylüyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakıyla ne Millet İttifakıyla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var. Bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir" dedi.

Buldan'ın mesajları sonrası altılı masa ekseninde analiz yapan MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, "Tüm siyasi analizleri alt üst eder" yorumunda bulundu. 

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kulat, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "HDP'nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarması bugüne kadar yapılan tüm siyasi analizleri alt üst eder / konuşulan denklemleri bozar. Adayın ciddiyetine bağlı olarak seçimin ikinci tura kalması da gündeme gelebilir. Ciddi aday; Altılı masa için risk; Cumhur İttifakı için avantajdır" ifadesini kullandı.


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