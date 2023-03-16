Samanyolu Haber /Gündem / MAK Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken ayrıntı: ''Fark yüzde 5 /16 Mart 2023 13:42

MAK Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken ayrıntı: ''Fark yüzde 5

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken her gün bir yenisi açıklanan seçim anketleri için MAK Danışmanlık tarafından son yapılan ankette Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark yüzde 5 olarak ölçüldü. MAK Danışmanlık'ın başkanı Kulat "Çok ilginç" diyerek anket sonuçlarındaki ayrıntıyı açıkladı.

İşte son yapılan anket

MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları dikkat çekerken, MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat katıldığı Habertürk canlı yayınında anket sonucuyla ilgili önemli detayları paylaştı.

Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?" diye sorulduğu son seçim anketinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 5 puanlık fark olduğu görüldü.

Son seçim anketinde;

Kemal Kılıçdaroğlu %47, Recep Tayyip Erdoğan %42, Muharrem İnce+Diğer %3 ve kararsız seçmen %8 olarak yer aldı.

Kararsız seçmene dikkat çeken Kulat, yaptığı açıklamada "Çok ilginç, yüzde 8 oranında bir kararsız olduğunu söyleyen seçmen var ama bu seçmenlerin neredeyse tamamına yakını HDP'li seçmen" diye konuştu.
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