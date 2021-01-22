Samanyolu Haber /Politika / MAK Danışmanlık Başkanı Kulat'tan erken seçim yorumu /22 Ocak 2021 22:02

MAK Danışmanlık Başkanı Kulat'tan erken seçim yorumu

"18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekun sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz" ifadelerini kullanan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Muhalefet; sahada olmaya şu anki kararlılıkla devam ederse bu yoğun temponun yansıması erken seçim olur" yorumunu yaptı.

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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Muhalefet; "sahada olmaya şu anki kararlılıkla devam ederse" bu yoğun temponun yansıması erken seçim olur. İktidara gelince ilk kez ofansif politika yerine defans yapıyor." dedi. 

Kulat, ekiplerine sahada çalışma talimatı verdiğini belirterek şu açıklamaları yaptı: 

"İlk kez görüyoruz"

"18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekun sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz.

Muhalefet; "sahada olmaya şu anki kararlılıkla devam ederse" bu yoğun temponun yansıması erken seçim olur. İktidara gelince ilk kez ofansif politika yerine defans yapıyor."

Kulat, AKP tabanıyla ilgili araştırmasını şöyle aktardı: 

"İktidar tabanına, İL / İLÇE Başkanı'nı, milletvekilerini soruyoruz? ---'Abi geç onları onun ne etkisi var ki' diyor. Millet teşkilatlardan hem kopmuş hem teşkilatların işlevsizleştiğini düşünüyor. Teşkilatların yerini MÜLKİ İDARE almış orada da; başarı devlete, olumsuzluk partiye yazıyor."

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