MAK Danışmanlık: Cumhur İttifakının oyu yüzde 45,8

Kararsız seçmenler dağıtıldığında AKP'nin oyları yüzde 37'de kalırken, CHP ise yüzde 24.8 olarak göründü



Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık, Cumhur İttifakının oyunda yaşanan düşüşü ortaya koydu. Ankete göre AKP ve MHP’nin ittifakı yüzde 45.8’de kaldı.



Şirketin araştırmasında ankete katılanlara “Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Araştırma sonucunda AKP yüzde 37, CHP yüzde 24.8, İyi Parti yüzde 12,5, HDP yüzde 9.2, MHP yüzde 8.8, Gelecek Partisi yüzde 2.5, DEVA yüzde 2.2, Saadet Partisi yüzde 1.5 oy aldı.

Cumhur İttifakı’nın oyu kararsız seçmenler dağıtıldığında yüzde 45.8’de kaldı. Ankete katılanlar Türkiye’nin en önemli sorunlarını ekonomi, pandemi, adalet ve sosyal problemler olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 43’ü Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu sorusuna ‘ekonomi-hayat pahalılığı’ cevabını verdi. Yüzde 17 pandemi, yüzde 10 ise adalet ve sosyal sorunlar yanıtı verdi.





Erken seçim olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 47 oldu. Yüzde 42’i ise erken seçime karşı olduğunu belirtti.



