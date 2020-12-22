Samanyolu Haber /Gündem / MAK Danışmanlık: Cumhur İttifakının oyu yüzde 45,8 /22 Aralık 2020 18:09

MAK Danışmanlık: Cumhur İttifakının oyu yüzde 45,8

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık’ın son anketine göre Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 50’yi geçemiyor. Kararsız seçmenler dağıtıldığında AKP ve MHP’nin oyu yüzde 45.8 oldu. Ankete katılanların yüzde 43’ü en önemli sorunun ekonomi olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık, Cumhur İttifakının oyunda yaşanan düşüşü ortaya koydu. Ankete göre AKP ve MHP’nin ittifakı yüzde 45.8’de kaldı.

Kararsız seçmenler dağıtıldığında AKP'nin oyları yüzde 37'de kalırken, CHP ise yüzde 24.8 olarak göründü 
Kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık, Cumhur İttifakının oyunda yaşanan düşüşü ortaya koydu. Ankete göre AKP ve MHP’nin ittifakı yüzde 45.8’de kaldı.
 

Şirketin araştırmasında ankete katılanlara “Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Araştırma sonucunda AKP yüzde 37, CHP yüzde 24.8, İyi Parti yüzde 12,5, HDP yüzde 9.2, MHP yüzde 8.8, Gelecek Partisi yüzde 2.5, DEVA yüzde 2.2, Saadet Partisi yüzde 1.5 oy aldı.


Cumhur İttifakı’nın oyu kararsız seçmenler dağıtıldığında yüzde 45.8’de kaldı. Ankete katılanlar Türkiye’nin en önemli sorunlarını ekonomi, pandemi, adalet ve sosyal problemler olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 43’ü Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu sorusuna ‘ekonomi-hayat pahalılığı’ cevabını verdi. Yüzde 17 pandemi, yüzde 10 ise adalet ve sosyal sorunlar yanıtı verdi.
 
Erken seçim olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 47 oldu. Yüzde 42’i ise erken seçime karşı olduğunu belirtti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MAK Danışmanlık: Cumhur İttifakının oyu yüzde 45,8 Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Freni patlayınca arabayı ezdi

Freni patlayınca arabayı ezdi

Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven gözaltına alındı

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:21:28