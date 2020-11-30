MAK Danışmanlık son anketini açıkladı: Barajı sadece 3 parti geçebiliyor!

MAK Danışmanlık’ın 14-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 67 ilden 5 bin 700 kişiye yapılan ankete göre bugün seçim olsa barajı 3 parti geçebiliyor.







Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy kullanacağını söyleyen seçmenlerin yüzde 38,7'si AKP'ye, yüzde 24'ü CHP'ye, yüzde 11,6'sı ise İYİ Parti'ye oy verecek. Araştırmaya göre yüzde 9,2 ile HDP ve yüzde 9,1 ile MHP ise baraj altında kalıyor..





Oyunu AKP’ye vereceğini söyleyen seçmenlere "AK Parti'den sonra en beğendiğiniz parti hangisidir?" diye soruldu. En yüksek oranı yüzde 20 ile Gelecek Partisi aldı. AKP ile Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ise yüzde 18 ile ikinci sırada bulundu.





Aynı soru CHP'li seçmene sorulduğunda yüzde 42'si sandığa gitmeyeceğini açıkladı. Yüzde 18'i ise İYİ Parti'ye oy verebileceğini belirtti.





Oyunu MHP'ye vereceğini söyleyen seçmenlere "MHP'den sonra en beğendiğiniz parti hangisidir?" diye sorulduğunda ise yüzde 51'lik oranda katılımcı AKP yanıtını verdi. Onu yüzde 18 ile İYİ Parti izledi.





İYİ Partililere bu soru sorulduğunda yüzde 19'u sandığa gitmeyeceğini yüzde 18'i ise CHP'yi tercih edeceğini belirtti.





HDP'li seçmen ise bu soruya yüzde 40 oranda "diğerleri" yanıtını verdi. Bunu yüzde 11 ile AKP izledi.













Anketten çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise sistem değişikliği ile ilgili oldu. Ankete katılanların yüzde 46’sı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesini tercih ederken, yüzde 35’i ise mevcut sistemin devam etmesini tercih ettiğini belirtti.

