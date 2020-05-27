MAK son verileri paylaştı: Türkiye'de durum kritik

Mayıs ayı ortasında, koronavirüsün ekonomiye etkileri kadar sandığa yansımaları olacağını da açıklayan Kulat, son araştırmaya göre AKP'nin oylarının yüzde 32'ye gerilediğini belirtmişti.

Yine aynı ankete göre, AKP iktidarının koronavirüse karşı açıkladığı ekonomik önlemlere destek verenlerin oranı sadece yüzde 36 olmuştu.

Kulat, 24 Haziran Genel Seçimleri’nden bu yana AKP’de 10 puanlık bir düşüş olduğunu, AKP’den MHP’ye geçişlerin tamamlandığını, AKP ile bağını koparmış seçmenin yöneliminin CHP'ye olmasa da İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin bundan sonraki hamlelerine göre şekilleneceğini ifade etmişti.

“Seçmen bazında düşünürsek, AKP ile bağını kesmiş seçmen, başka partiye de gitmiş görünmediği gibi, son yayımladığımız ankette de görüleceği üzere kararsızlar içinde yer alıyor” diyen Kulat, “Bu kararsızların oranının son anketimizde yüzde 12.9 olduğunu gördük. Bu rakam geçtiğimiz aylarda biraz daha fazlaydı. Bu kararsızların 10 puanı AKP’ye oy vermiş seçmen, bunu AKP’nin 24 Haziran’daki oy oranı ile karşılaştırınca yüzde 32’lere düştüğünü görüyoruz” diyen Kulat, AKP’de MHP’ye kaydıktan sonra kalan seçmen için üç adres olduğunu dile getirmiş ve İYİ Parti'yi işaret etmişti.





Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nin ise diğer seçenekler olduğunu vurgulamıştı.











