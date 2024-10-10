Samanyolu Haber /Gündem / Makam aracıyla kaçakçılık yapan tuğgeneralin rütbesi geri alındı! /10 Ekim 2024 13:52

Makam aracıyla kaçakçılık yapan tuğgeneralin rütbesi geri alındı!

Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçırdığı tespit edilen Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla geri alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Çokay’ın TSK’dan ihraç edildiğini duyurdu.

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Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'in haberine göre emekliye sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilerek rütbesi geri alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Çokay’ın disiplin sürecinin tamamlandığını ve kaçakçılık suçlamaları nedeniyle rütbesinin geri alındığını açıkladı.

Çokay, daha önce Ankara’da gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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