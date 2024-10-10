Makam aracıyla kaçakçılık yapan tuğgeneralin rütbesi geri alındı!

Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı skandalında yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhuriyet'in haberine göre emekliye sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilerek rütbesi geri alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Çokay’ın disiplin sürecinin tamamlandığını ve kaçakçılık suçlamaları nedeniyle rütbesinin geri alındığını açıkladı.
Çokay, daha önce Ankara’da gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.