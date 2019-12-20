Samanyolu Haber /Ekonomi / Maketten sonra brandalı fotoğraf! /20 Aralık 2019 16:35

Maketten sonra brandalı fotoğraf!

Yerli otomobilin imal edileceği fabrikanın yeri bile belli olmadığı halde Sanayi Bakanı Mustafa Varank esrarengiz fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobili 27 Aralık'ta tanıtacaklarını açıklamıştı.

Bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank branda ile kaplı iki taşıtın önünde önünde poz verdi. Ancak yerli otomobil denilse de brandanın altındaki modellerin SUV modeli olduğu anlaşılıyor. 

Bakan Varank SUV'un nerede ve nasıl imal edileceğine dair herhangi bir bilgi vermedi. 

Karsan'ın ortağı İnan Kıraç yerli oto projesindeki yüzde 17'lik payını devrederek ortaklıktan ayrılmıştı. 

Brandalı fotoğrafta Varank'ın (soldan 4'üncü) yanı sıra Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (soldan 3'üncü), TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk (soldan 1'inci) ile Tuncay Özilhan (sağdan 1'inci), TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu (soldan 2'nci), Ahmet Akça (sağdan 2'nci), BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk (sağdan 3'üncü) yer aldı.
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