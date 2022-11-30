Batan ekonomi gizlenemiyor!

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla, vatandaşların zamlara tepkileri yer aldı.

İYİ Parti, artan fiyatlara ilişkin video hazırladı."Makyajlı rakamlar, süslü yalanlar, ışıltılı gözler gerçekleri gizleyemiyor. Milletimiz gerçeği; dolduramadığı market poşetinde, mutfağındaki yangında görüyor... Çok az kaldı! Açlığa mahkûm edildiğimiz bu ucube sistem gidecek, #yarınlarseninolacak" ifadeleriyle İYİ Parti'nin sosyal medya hesapların paylaşılan videoda, halkın alım gücünün düştüğüne dikkat çekildi.Videoda "Seni açlığa mahkum eden bu ucube sistem gidecek, yarınlar senin olacak, az kaldı" denildi.