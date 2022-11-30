Samanyolu Haber /Politika / Batan ekonomi gizlenemiyor! /30 Kasım 2022 18:48

Batan ekonomi gizlenemiyor!

İYİ Parti'den yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesiyle ilgili video hazırladı: "Milletimiz gerçeği; dolduramadığı market poşetinde, mutfağındaki yangında görüyor..."

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

İYİ Parti, artan fiyatlara ilişkin video hazırladı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla, vatandaşların zamlara tepkileri yer aldı.

"Makyajlı rakamlar, süslü yalanlar, ışıltılı gözler gerçekleri gizleyemiyor. Milletimiz gerçeği; dolduramadığı market poşetinde, mutfağındaki yangında görüyor... Çok az kaldı! Açlığa mahkûm edildiğimiz bu ucube sistem gidecek, #yarınlarseninolacak" ifadeleriyle İYİ Parti'nin sosyal medya hesapların paylaşılan videoda, halkın alım gücünün düştüğüne dikkat çekildi.

Videoda "Seni açlığa mahkum eden bu ucube sistem gidecek, yarınlar senin olacak, az kaldı" denildi.
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