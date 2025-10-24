Samanyolu Haber /Dünya / Mal varlıklarına el konulmasına Rusya ayniyle karşılık verecek /24 Ekim 2025 11:32

Mal varlıklarına el konulmasına Rusya ayniyle karşılık verecek

Kremlinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Batıdaki mal varlıklarına el konulması durumunda ayniyle karşılık verilecek denildi.

Rusya, Batılı ülkeler kendisine ait varlıklara el koymadığı sürece, yabancı özel varlıklara el koymayacağını açıkladı. Ancak, Batı'nın bir adım atması durumunda karşılık verileceği sinyali verildi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Onlar (Batılı ülkeler) el koymadığı sürece, biz hiçbir şeye el koymayacağız. Eğer el koyarlarsa, o zaman... değerlendirme yapacağız. Ancak bu aşamada, el koyma unsuru olarak görülebilecek hiçbir şey yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklama, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de devlet mülkünün hızlandırılmış özelleştirilmesine ilişkin bir kararname imzalamasının ardından geldi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararnamenin, Avrupa Birliği'nin (AB) düşmanca eylemleri ve ABD'nin yaptırımlarına bir yanıt olduğunu ve Rus varlıklarına el konulmasından sorumlu olanların yargılanabileceğini belirtmişti. Kararname, savunma kapasitesini güçlendirme amacıyla kullanılabilecek mekanizmalar içeriyor.

Donmuş Rus Varlıkları

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana, AB ve G7 ülkeleri yaklaşık 280 milyar Euro değerinde Rus varlığını dondurdu. Söz konusu varlıklardan elde edilen gelirler düzenli olarak Ukrayna'ya aktarılıyor. 

Avrupa Komisyonu, bu donmuş varlıklara yıl sonuna kadar el koymayı planladığını açıklamıştı. Rusya'nın açıklaması, Batı'nın atacağı olası bir el koyma adımına misilleme yapma niyetini resmen ortaya koyarken, taraflar arasındaki ekonomik gerilimin daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.
