Samanyolu Haber /Gündem / Mal varlıklarının dondurulması kararı iptal edilen 5 kişi katliama karışan Hizbullahçı çıktı /31 Temmuz 2025 09:40

Mal varlıklarının dondurulması kararı iptal edilen 5 kişi katliama karışan Hizbullahçı çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mal varlıklarının dondurulması kararı iptal edilen 5 kişinin katliama karışan Hizbullahçılar olduğu öğrenildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un  "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle Malvarlığının Dondurulması Kararı alınan 5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı.

5 KİŞİ DE HİZBULLAH İNFAZCISI ÇIKTI
Kararın kapsadığı beş kişinin de Hizbullahçı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Silvan'da gerçekleşen 31 kişinin hayatını kaybettiği cinayetler silsilesine karıştığı ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin isminin geçtiği haberlere de yayın yasağı getirilmişti. Kararın gerekçesi ise makul sebeplerin ortadan kalkması olarak gösterildi.

Bu beş kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile resmen ortadan kaldırılmış oldu.
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