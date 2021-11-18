Mala çökmenin böylesi: Melek İpek’in babasından kalan eve MÜSİAD yerleşti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen İpek Holding ve İpek ailesine ait mal varlıklarının akıbeti ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtiyor.







TMSF’nin Temmuz 2020’de evinden çıkardığı İpek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek’in Kahramanmaraş’ta babasından kalan evin de AKP’ye yakın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.





Akın İpek, Twitter hesabındaki paylaşımında MÜSİAD’ın annesinin evine yerleştirilmiş tabelasının fotoğrafını paylaşarak, “Bildiğin hırsızlık, gasp suçunun adını ‘ganimet’ koydular, afiyetle yiyorlar arkadaş…” yorumunda bulundu.





‘KADINCAĞIZIN SECCADELERİNİ, KOMŞULAR ÇÖPDEN TOPLAMIŞLAR’





“Annemin Kahraman Maraş ta, babasından kalmış küçücük evine de, MÜSİAD yerleşmiş. Kadıncağızın Seccadelerini, komşular çöpden toplamışlar” diyen Akın İpek, “Başkanları, böyle nostaljik yerleri seviyormuş…” ifadesini kullandı.







