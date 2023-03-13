Samanyolu Haber /Gündem / Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor /13 Mart 2023 09:23

Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

AFAD'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.13'te 4.5 büyüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yaşanan 4.5 büyüğünde ikinci deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi
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