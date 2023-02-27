Samanyolu Haber /Gündem / Havuzlu villanın bahçesine AFAD çadırı /27 Şubat 2023 12:26

Havuzlu villanın bahçesine AFAD çadırı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı kentlerde çadır yetersizliği devam ederken, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, havuzlu bir villanın bahçesine iki adet AFAD çadırının kurulması tepki çekti.

Havuzlu villanın bahçesine AFAD çadırı

Deprem bölgesinde birçok depremzedenin çadıra ulaşmakta zorlanmasına rağmen bazı lüks evlerin bahçelerine AFAD çadırları kurulması tepki çekti.


Daha önce Şanlıurfa’nın AKP Karaköprü İlçe Başkanlığı yöneticisi Sertaç Kaya'nın Akçahisar’da villa tipi korunaklı köy evinin bahçesine AFAD çadırı kurdurduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde havuzlu bir villanın bahçesine iki adet AFAD çadırının kurulduğu görüldü.



VİLLANIN BAHÇESİNE AFAD ÇADIRI KURULMASINA TEPKİ

Lüks evlerin bahçelerinde AFAD çadırlarının kurulmasına sosyal medya üzerinden şu tepkiler geldi:

“Malatya’da havuzlu bir villa. Zerre kadar hasar almamış. Buna rağmen bahçesinde 2 tane AFAD çadırı var. Yaşlılar, hastalar soğukta donarken bu villaya çadır veren AFAD yetkilileri hesap vereceksiniz.”

“Zaman zaman dört duvar arasında sıkılan villa sakinleri için doğayla iç içe olabilecekleri, bohem yaşamı deneyimleyebilecekleri 2 ayrı çadır çok iyi düşünülmüş!”

“İşte hizmet budur…”

“Kızılay  AHBAP’a 46 milyona çadır satıyor Afad da havuzlu villa sahiplerine birer ikişer çadır dağıtıyor. Yalan, Dolan 20 sene oldu utan utan utan”

“Malatya’da havuzlu bir villa. Zerre kadar hasar almamış. Buna rağmen bahçesinde 2 tane AFAD çadırı var. Yaşlılar, çocuklar ve hastalar soğukta donarken bu villaya çadır veren kimse Allah'ından bulsun.”
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