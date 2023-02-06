Samanyolu Haber /Gündem / Malatya’da ve Adıyaman’da oteller de çöktü /06 Şubat 2023 12:38

Malatya’da ve Adıyaman’da oteller de çöktü

Merkez üssü Pazarcık olan 7,4 büyüklüğündeki depremde otellerde etkilendi .

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Türkiye soğuk kış gününe bir felaket haberiyle uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde yüzlerce binanın yerle bir olduğu, göçük altında çok sayıda yurttaşın bulunduğu belirtiliyor.

Bölgelerden haberlere göre, Malatya ve Adıyaman’da oteller de yıkıldı. Edinilen bilgiye göre, Malatya’daki 135 odalı Avşar Otel ile Adıyaman’daki İsias Hotel depremde çöktü.

Merkez üssü Pazarcık olan 7,4 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği illerden biri de Adıyaman oldu. Kentte çok sayıda bina yıkıldı, yüzlerce bina ise oturulamaz hale geldi.

Adıyaman’daki İsias Hotel de yıkılan binalar arasında yer alıyor.

Türkiye Rehberler Birliği  resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “1 kafile Adıyaman İsias Hotel’in yıkılması sonucu enkaz altındadır. Aldığımız bilgilere göre enkazdan çıkartma çalışmaları başlamış durumdadır.” denildi.

LÜTFEN YARDIM EDİN, DAHA FAZLA DAYANAMAYACAĞIZ

Sosyal medyaya düşen bir ses kaydında ise yardım talebinde bulunuluyor. İsias Hotel’de enkaz altında kaldıklarını söyleyen Ali Osman Aydın isimli vatandaş şunları söylüyor: “Şu anda gayet bilincimiz açık. Ben Ali Osman Aydın, yanımda Nazım Can Harput var. Bina üstümüze yıkıldı, biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD’ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor. Daha fazla dayanamıyoruz. Çok fazla ilaç içtik, o ilaçlar bizi biraz yatıştırıyor. Bakın ben dışarıyı görüyorum. Burada bir otopark var. Otoparkın tepesinde ufak bir çatı var ve Murad Doğru Karar Eğitim kurumlarını görüyorum. Lütfen AFAD ambulans bir şey gelsin. Yardım edin.”

Teyit edilemeyen bilgilere göre, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da oteller yıkıldı. Hatay-Antakya’da bulunan Güney Otel ile Kahramanmaraş’ta bulunan Kazancı Otelin de depremde yıkıldığına dair haberler geliyor

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