Malatya depreminden dehşete düşüren görüntüler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra deprem çok sayıda binanın yıkılmasına da sebep oldu.





AFAD'dan yapılan son açıklamada "1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 69 vatandaşımız yaralanmıştır. 29 bina yıkılmıştır. 7 binada arama kurtarma çalışması devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.







Binaların yıkım anı ise kameralara yansıdı. Çok sayıda binanın sadece saniyeler içinde yerle bir olması dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıkardı.