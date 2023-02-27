Samanyolu Haber /Gündem / Malatya depreminden dehşete düşüren görüntüler /27 Şubat 2023 16:09

Malatya depreminden dehşete düşüren görüntüler

Malatya'da yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina sadece saniyeler için yerle bir oldu. Dehşete düşüren o anlar ise kamera kayıtlarına yansıdı.

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra deprem çok sayıda binanın yıkılmasına da sebep oldu. 

AFAD'dan yapılan son açıklamada "1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 69 vatandaşımız yaralanmıştır. 29 bina yıkılmıştır. 7 binada arama kurtarma çalışması devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Binaların yıkım anı ise kameralara yansıdı. Çok sayıda binanın sadece saniyeler içinde yerle bir olması dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıkardı. 
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