Samanyolu Haber /Gündem / Malatya depreminin bilançosu açıklandı /17 Ekim 2024 10:52

Malatya depreminin bilançosu açıklandı

Bakan Murat Kurum, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün Malatya'da meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalarla ilgili açıklamada bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 

"Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor.

Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş; Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."
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