Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem /27 Şubat 2020 11:24

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 05.08'de 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü de Pütürge ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.
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