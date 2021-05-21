Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da 4.3'lük deprem oldu /21 Mayıs 2021 20:47

Malatya'da 4.3'lük deprem oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem yaşandı. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.3, Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak açıkladı.

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 19.06'da yaşanan depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.Twitter hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, depremle ilgili olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirtti.

Baruş, "Saat 19.06’da Battalgazi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Malatya" dedi. 
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