Malatya'da 4.3'lük deprem oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 19.06'da yaşanan depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.







Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.Twitter hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, depremle ilgili olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirtti.





Baruş, "Saat 19.06’da Battalgazi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Malatya" dedi.