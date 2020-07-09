Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem... /09 Temmuz 2020 00:33

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem...

Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi.

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Malatya'da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 23.57'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı. 

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 23.57'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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