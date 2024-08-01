Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Saat 05:52'de meydana gelen depremin derinliği, 10.83 km olarak ölçüldü.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz durum olmadığını bildirdi.Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."