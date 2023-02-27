Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! /27 Şubat 2023 12:33

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak açıklandı.

"PANİK HAVASI OLUŞTU"
Adıyaman'da bulunan Halk TV muhabiri Ferit Demir, Malatya'da yaşanan depreme ilişkin bölgeden son gelişmeleri paylaştı. Demir, "Sarsıntı ciddi şekilde hissedildi, inanılmaz bir panik havası oluştu. Elazığ, Malatya, Bingöl ve diğer birçok kentte sarsıntı hissedildi" dedi.
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