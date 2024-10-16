Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! /16 Ekim 2024 11:21

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre; Malatya Kale'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi. Sarsıntının derinliği 10.07 kilometre olarak ölçüldü.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Elazığ ve çevre illerden hissedildi.

Sarsıntının derinliği 10.07 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
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