Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da bir deprem daha /24 Ağustos 2023 10:00

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türkiye Saati ile saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Malatya İli #Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" mesajını paylaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise "Hepimize çok geçmiş olsun. Yine sallandık büyük bir şiddetle. Maalesef şehir merkezine yakın bir deprem, ciddi anlamda etkiledi. Biliyorsunuz son günlerde artçı sarsıntılar biraz arttı. Ama şu an itibariyle saha taraması yapıyoruz. Ekiplerimiz her yere ulaşıyorlar. Olumsuz bir şey henüz yansımadı, inşallah yansımaz. Sarsıntı merkezde ve şiddetli olunca, insanlar ister istemez bulundukları yerlerden hızlı bir şekilde panikle dışarıya attılar kendilerini. Umarım kötü bir Haber almayız" dedi.
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