Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da bakımevi önünde hayat mücadelesi: Hastalar soğuktan donmak üzere /06 Şubat 2023 17:04

Malatya'da bakımevi önünde hayat mücadelesi: Hastalar soğuktan donmak üzere

Malatya’da Güven Bakım Evi’ndeki hastalar da bulundukları binadan çıkartıldı. Soğuk havada dışarda olan hasta ve engelli vatandaşları videoya çeken bakımevi çalışanı yetkililerden yardım talep etti.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de büyük yıkıma neden olan depremde bin 14 kişi yaşamını yitirdi.

Artçı depremlerin yaşandığı bölgelerde yurttaşlar binaları tahliye etti ve dışarda beklemeye devam ediyorlar. 

Malatya’da Güven Bakım Evi’ndeki hastalar da bulundukları binadan çıkartıldı. 

"HASTALARIMIZ VAR, LÜTFEN YARDIM EDİN"
Soğuk havada dışarda olan hasta ve engelli vatandaşları videoya çeken bakımevi çalışanı yetkililerden yardım talep etti. 

Çalışan, “Hastalar soğuktan donmak üzere, içeride halen hastalarımız var lütfen yardım edin” dedi.
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