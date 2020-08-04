Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da deprem... Kandilli'ye göre 5.7, AFAD'a göre 5.2 /04 Ağustos 2020 12:58

Malatya'da deprem... Kandilli'ye göre 5.7, AFAD'a göre 5.2

Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü AFAD'a göre 5,2, Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.7

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Saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğüne ilişkin İçişleri Bakanlığı'na  bağlı AFAD açıklamasında 5.2 (derinlik 7.02 kilometre) rakamı verilirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.7 (derinlik 5 kilometre) olarak duyurdu.


PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI MİKAİL SÜLÜK: AĞIR HASARLI BİNALAR VAR


Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük canlı yayında yaptığı açıklamada, "Depremi çok şiddetli hissettik. Ağır hasarlı binalarımız var, çok şükür can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi

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