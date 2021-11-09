Malatya'da iki katlı bina çöktü!

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.





Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.



