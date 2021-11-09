Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da iki katlı bina çöktü! /09 Kasım 2021 17:28

Malatya'da iki katlı bina çöktü!

Malatya'da İnönü caddesinde 3 katlı bina çöktü. Enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

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Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.



Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

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