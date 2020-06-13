Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı /13 Haziran 2020 09:03

Malatya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı

Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında iki yük treni çarpıştı.

SHABER3.COM

Malatya'da iki yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesine çalışılıyor.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Trende bulunan görevlilerden Mahmut Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında trende olduğu tespit edilen bir görevliye ulaşılamadı. Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Jandarma ekiplerine ait dedektör köpeğin de kullanıldığı çalışmalar sürüyor.
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