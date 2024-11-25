Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'da korkutan deprem! Naci Görür uyardı: 'Endişe verici' /25 Kasım 2024 23:04

Malatya'da korkutan deprem! Naci Görür uyardı: 'Endişe verici'

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın ardından Muğla açıklarında da 3,6'lık bir deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 9,75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD: OLUMSUZ DURUM YOKTUR

Deprem sonrası AFAD açıklama yaptı. Saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedilirken "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Korkutan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumlarla saha tarama çalışmalarına başlandığını bildirdi. İlk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum olmadığını belirten Yerlikaya, "Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir" dedi.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

Malatya'daki depremin ardından Akdeniz'de de deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin web sitelerinde, Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremlerin saati, büyüklüğü ve şiddeti anlık olarak takip edilebiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremlere aşağıda yer alan site linkleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Naci Görür uyardı: Malatya için 'fayı' işaret etti, 'endişe verici' dedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Adıyaman ve Elazığ gibi yakın illerde de hissedilen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Depremin Malatya Fay Zonu içerisinde meydana gelme ihtimali olduğunu belirten Görür, burada son depremin yaklaşık 2 bin 500 yıl önce meydana geldiğini söyledi. Son depremlerle de yüklenme olduğuna işaret eden Görür, MTA, AFAD ve üniversitelere çağrıda bulunarak "Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı" uyarısı yaptı.

Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."
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