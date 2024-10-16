Malatya'daki deprem bilançosunu açıkladı: 187 kişi etkilendi

Malatya?'nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem? meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi.



AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir" denildi.



187 KİŞİ ETKİLENDİ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen deprem hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, "187 vatandaşımız depremden etkilendi" dedi.



Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:



"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.



112 Acil Çağrı Merkezimize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.



187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaşımız gözetim altında tutuluyor."