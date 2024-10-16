Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'daki deprem bilançosunu açıkladı: 187 kişi etkilendi /16 Ekim 2024 16:06

Malatya'daki deprem bilançosunu açıkladı: 187 kişi etkilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen deprem hakkında bilgi verdi. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını belirten Yerlikaya, 187 kişinin depremden etkilendiğini aktardı.

SHABER3.COM

Malatya?'nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem? meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir" denildi.

187 KİŞİ ETKİLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen deprem hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, "187 vatandaşımız depremden etkilendi" dedi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

112 Acil Çağrı Merkezimize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi, 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaşımız gözetim altında tutuluyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Malatya'daki deprem bilançosunu açıkladı: 187 kişi etkilendi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:16:37