Samanyolu Haber /Gündem / Malatya'daki depremin ardından Prof. Naci Görür ne dedi? /24 Ağustos 2023 10:18

Malatya'daki depremin ardından Prof. Naci Görür ne dedi?

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"DOĞRULTU ATILIMLI OLMALI"

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Malatya Seyituşağı-Yeşilyurt’ta 5,0 deprem. Bir müddettir Yeşilyurt yöresinde depremler oluyor. Ben bu fayı haritalarda göremeyince daha önceden tespit edilememiş fay mı diye düşündüm. Sanıyorum şimdi bu fayı haritada görebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel, sevgiyle."


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