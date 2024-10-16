Malatya'daki depremle ilgili ilk açıklamalar geldi!

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.07 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu.







DEPREM 6 ŞUBAT İLE AYNI FAY HATTINDA



Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.





Deprem, 6 Şubat'taki tarihi 7.7 ve 7.6 depremleriyle aynı fay hattında, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşti.





BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı ilk açıklamada "Kriz merkezindeyim. Panik var ama herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Şu anda araştırıyoruz. Can ve mal kaybına ilişkin bir ihbar gelmedi" dedi.





BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."





MALATYA VE ELAZIĞ'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA



Malatya Valisi Seddar Yavuz, saha çalışması yapıldığını ve okulların tahliye edildiğini duyurdu. Seddar, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.





Elazığ'da da eğitime bir gün ara verildi.





ERZİNCAN VE TUNCELİ VALİLERİNDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok" dedi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.







SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen ve çevre iller tarafından da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."





3 BİN YILDIR KIRILMAYAN FAY!

Malatya fayı son olarak 2024 yılı başlarında ayrıntılı incelendi. Malatya Fayı'nda yürüttükleri çalışmalara değinen Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Malatya Fayı önemli faylardan. İkinci büyük depremin hemen dibinde olan fay. Kırılması halinde Malatya'yı ciddi anlamda etkileyecek bir fay. 200 kilometre uzunluğunda ve 3 fay parçasından oluşuyor." açıklamasını yapmıştı. Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan bu 3 segmentin her biri kendi başlarına kırılmaları halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Malatya Fayı'nın 3 bin yıldır kırılmadığını gösteriyor" demişti.