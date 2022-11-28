Samanyolu Haber /Gündem / Malezya Başbakanı, lüks Mercedes makam aracı kullanmayacağını duyurdu /28 Kasım 2022 13:33

Malezya Başbakanı, lüks Mercedes makam aracı kullanmayacağını duyurdu

Malezya'nın çiçeği burnunda Başbakanı Enver İbrahim, yakın zamanda satın alınan "Mercedes-Benz S600" marka lüks limuzini resmi makam aracı olarak kullanmayacağını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 793 bin Euroluk araçlardan Cumhurbaşkanlığı için 3 adet alınmıştı.

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Malezya’nın 10. Başbakanı olarak kısa bir süre önce görevine başlayan Enver İbrahim, görevi sırasında söz konusu lüks araç yerine Başbakanlıkta bulunan herhangi bir aracı kullanacağını duyurdu.

Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakanlık tarafından göreve gelmeden önce satın alınan ve şahsıma temin edilen Mercedes S600 marka aracı kullanmayı reddettiğimi bildirmek isterim. Benim için yeni masraf yapılmasını istemiyorum” ifadesini kullandı.



MAAŞ ALMAYACAĞINI DA SÖYLEMİŞTİ


Cumartesi gecesi Selangor eyaletindeki bir camiden çıkarken benzer açıklamalar yapan Başbakan Enver, herkes tarafından uygulanması gereken kamu kaynaklarının israfına karşı yeni bir kültürün parçası olarak kendi kullanımı için yeni makam aracı ve ofisince gereksiz hiçbir yeni mobilya alınmayacağını söylemişti.


75 yaşındaki lider, daha önce genel seçim kampanya sürecinde verdiği söz doğrultusunda başbakanlık maaşını almayacağını açıklamıştı.

Daha önce kabinedeki bakan sayısının da azaltılacağını belirten Enver, kabinedeki bakanlardan maaşlarının düşürülmesi önerisine destek vermelerinin istendiğini dile getirmişti.

ERDOĞAN İÇİN 3 TANE ALINMIŞTI

İbrahim’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bahsi geçen Mercedes S600 bir süre önce Türkiye’de de gündemdeydi.

Türkiye, geçen yıl KDV dahil adedi 1 milyon 793 bin Euro’dan Cumhurbaşkanlığı için 3 adet Mercedes S600 satın almıştı.
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