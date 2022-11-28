Malezya Başbakanı, lüks Mercedes makam aracı kullanmayacağını duyurdu





Malezya’nın 10. Başbakanı olarak kısa bir süre önce görevine başlayan Enver İbrahim, görevi sırasında söz konusu lüks araç yerine Başbakanlıkta bulunan herhangi bir aracı kullanacağını duyurdu.

Enver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakanlık tarafından göreve gelmeden önce satın alınan ve şahsıma temin edilen Mercedes S600 marka aracı kullanmayı reddettiğimi bildirmek isterim. Benim için yeni masraf yapılmasını istemiyorum” ifadesini kullandı.













MAAŞ ALMAYACAĞINI DA SÖYLEMİŞTİ









Cumartesi gecesi Selangor eyaletindeki bir camiden çıkarken benzer açıklamalar yapan Başbakan Enver, herkes tarafından uygulanması gereken kamu kaynaklarının israfına karşı yeni bir kültürün parçası olarak kendi kullanımı için yeni makam aracı ve ofisince gereksiz hiçbir yeni mobilya alınmayacağını söylemişti.