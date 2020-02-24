Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa etti

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mahathir'in bu sabah istifa mektubunu kraliyet sarayı Istana Negara'ya gönderdiği bildirildi.
Malay Mail gazetesinde yer alan haberde, Mahathir'in istifası üzerine mevcut iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın dağılacağı ve ülkenin erken seçimlere gidebileceği iddiaları öne sürüldü.
Haberde, geçici başbakan olarak ise Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail'in atanacağı iddia edildi.
Malezya Başbakanı, istifasından saatler önce, başbakanlığı devretmeyi vadettiği Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim ile özel görüşme yapmıştı.