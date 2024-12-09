Malezya, BRICS üyeliğini kabul etti

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





Malezya’nın BRICS ortak ülkesi olma davetini kabul ettiği açıklandı. Ülkenin Moskova Büyükelçisi Cheong Lun Lai, bu gelişmeyi doğrulayarak, Kasım ayında alınan davet mektubuna olumlu yanıt verdiklerini belirtti.



Cheong Lun Lai, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Malezya’nın BRICS’in faaliyetlerine katılma kararını ilettiklerini ifade etti. Büyükelçi, BRICS’in mevcut başkanı olan Rusya’ya bu kararı bildirdiklerini ekledi.



BRICS bir yıl öncesine kadar sadece Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşuyordu. 1 Ocak 2024’ten itibarıyla Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da üyelik kazdı. Kazan’da düzenlenen BRICS zirvesinde, ortak ülke statüsü için davet edilecek ülkelerin listesi üzerinde mutabakat sağlandı.