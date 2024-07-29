Samanyolu Haber /Dünya / Malezya BRICS yolunda! /29 Temmuz 2024 14:15

Malezya BRICS yolunda!

Dönem başkanlığını Moskova’nın yaptığı BRICS’e Malezya’dan üyelik başvurusu geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Malezya BRİCS grubuna katılmak için Rusya’ya resmi başvuruda bulundu. Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşmesinde ülkesinin BRICS’e katılma niyetini dile getirdi.

Bu görüşme, Lavrov’un 2015’ten bu yana ilk kez Malezya’yı ziyaret etmesi sırasında gerçekleşti. Başbakan Ibrahim, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ve özellikle yatırım ve ticaret, bilim ve teknoloji, tarım, savunma ve askeri alanlar, eğitim ve turizm, kültür alanlarında mevcut ilişkilerin genişletilmesi ve güçlendirilmesi konusunda ısrar ettiğini belirtti.

BRICS genişledi

BRICS şu anda on ülkeyi kapsamaktadır: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya.

Rusya  Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, 24 ülkenin BRICS’e katılma yolunda olduğunu belirtmiştir.

Malezya’nın BRICS’e katılma isteği, Başbakan Ibrahim’in Haziran ayında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı görüşmede de gündeme gelmişti. Ibrahim, Malezya’nın BRICS’in genişleme politikasına destek verdiğini ve bu örgüte katılma niyetini teyit etmişti.

Malezya Rusya İkili İşbirliği

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malezya ziyareti sırasında Malezya Savunma Bakanı Muhammed Hasan ile de görüştü ve Hasan’ı Rusya’ya davet etti. Görüşmelerde, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Malezya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü arasında işbirliği kurulmasına ilişkin nota alışverişinde bulunuldu.

Malezya’nın BRICS’e katılma başvurusu, örgütün stratejik ortağı olmaya hazır olduklarını ifade eden bir mektupla birlikte yapıldı. Bu, Malezya’nın uluslararası ilişkilerde daha etkin bir rol oynamak ve BRICS’in küresel ekonomi ve politikalar üzerindeki etkisini artırmak istediğini göstermektedir.
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